شاهد: تقديم المساعدات الغذائية والإعاشات للعائلات الأكثر فقرا بجنوب إفريقيا

مساعدات إنسانية للمعوزين في جنوب افريقيا.
قامت الاثنين فرق مختصة في مدينة جوهانسبرغ بتقديم المساعدات الغذائية والإعاشات للعائلات الأكثر فقرا، إضافة إلى الموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب إجراءات الإغلاق الكلي التي فرصتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وكان عمال النفايات المستقلون وأجبروا خلال هذه المرحلة على المكوث في منازلهم، ما أدى لمنعهم من تأمين قوت يومهم بسبب الحظر في طليعة الموظفين الذين قدمت لهم تلك المساعدات.
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