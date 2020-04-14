شاهد: "دروع بلاستيكية" في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا

تمكن العاملون بمستشفى "بارام 9" بالعاصمة التايلاندية بانكوك من ابتكار أقنعة بلاستيكية خاصة تشبه الدروع لوقاية حديثي الولادة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وصُمّمت تلك الدروع بأحجام صغيرة جداً لتناسب وجوه الصغار أثناء انتقالهم المستشفى إلى منازلهم. وطبقاً للمركز الأمريكي لمكافحة والوقاية من الأمراض، يعتبر حديثو الولادة أكثر عرضة لالتقاط عدوى الفيروس من غيرهم.