شاهد: سينما متجولة في مدريد للترويح عن السكان خلال الحجر الصحي

بدأت بلدية مدريد في 13 آذار/ مارس بالترويح عن سكانها المحبوسين في شققهم، بسبب الحجر الصحي والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بفكرة "سينمائية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

سينما محمولة هو ما تقدمه بلدية مدريد لسكانها.

شاشة ضخمة تجوب ساحات المدينة على سيارة بعد غروب الشمس، وانتهاء التصفيق والتحية اليومية للطواقم الطبية.

في ساحة تيرسو دي مولينا المركزية، استمتع عشرات السكان بأمسية ربيعية لطيفة وهم يشاهدون حلقات مسلسل من بطولة آن هاثاواي.

من المقرر أن تستمر السينما المتنقلة بجولاتها حتى زيارة جميع المقاطعات الإسبانية الـ 21.