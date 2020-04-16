تقوم مدينة كيزيمو الكينية بتعقيم واحد من أشد سجونها تحصيناً، وذلك عن طريق الاستعانة برجال الإطفاء والمختصين لرش مواد التطهير والتعقيم والتأكد من خلو المكان من فيروس كورونا الذي سيشكل تفشيه في سجن كهذا كارثة صحية.

بحسب مسؤولي السجن لم تسجل حتى اللحظة أية إصابة مؤكدة بالفيروس، ويأملون أن يبقى الوضع هكذا بسبب ازدحام السجن وخطورة الموقف فيما لو تفشت العدوى.

ووفقاً لمسؤولي الصحة في المدينة، يتم تعقيم المناطق التي يتناول فيها السجناء وجباتهم وصالات إقامتهم.