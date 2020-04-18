شاهد: حملات تطهير وتعقيم واسعة في العاصمة الجورجية لمكافحة كورونا

انطلقت عمليات تطهير وتنظيف واسعة النطاق في تبليسي، العاصمة الجورجية. ونزل عمال التنظيف ورجال الإطفاء إلى الشوارع لتعقيمها في خطوة اتخذتها السلطات ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، بعد تسجيل 5079 حالة إصابة في البلاد.
وتم فرض سلسلة من التدابير الوقائية والقيود اليوم وبشكل خاص على حركة السيارات للأيام الخمسة المقبلة، قبل يومين فقط من الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذكسي. وكانت الحكومة في جورجيا قد أعلنت سابقا، حالة الطوارئ في عموم البلاد لغاية 21 من الشهر الحالي.
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