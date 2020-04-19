شاهد: فيروس كورونا لم يمنع الصينيين من التقاطر على سور الصين العظيم

لم يتردد المئات من الصينين على زيارة سور الصين العظيم، بعد إعادة السلطات المحلية افتتاحه والإعلان عن الدخول المجاني في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تستعيد حياتها الطبيعية بعد رفع تدابير الإحتواء والحجر الصحي جراء فيروس كورونا. وعلى الرغم من تسجيل الصين حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 إلا أن ذلك لم يمنع المئات من السياح الذين كانوا يرتدون الأقنعة من التوافد بقوة على موقع رابع عجائب الدنيا وسط التساؤولات بشأن إحترام مسافات التباعد الإجتماعي.

ويقع سور الصين العظيم في مقاطعة آنهوي في شرق البلاد وقررت السلطات إغلاقه في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان التي ظهر بها الفيروس لأول مرة.