يكتسي منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان رداءا ملونا من الأزهار المتنوعة غير المناظر الطبيعية الجبلية. وأصبحت نبتة نيموفيلا في حالة ازدهار كامل. غاب الزوار على هذا العرض الكبير للطبيعة الذي يجذب عادة مليون زائر على الأقل في شهري نيسان/ أبريل ومايو/ أيار بسبب إجراءات الحجر الصحي والإحتواء في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.