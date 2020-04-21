شاهد: أجراس طوكيو تقرع امتنانا لعمال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية

قرعت أجراس من برج الساعة في منطقة جينزا بقلب طوكيو، المشهورة بالمتاجر الراقية في مبادرة للتعبير عن امتنان اليابانيين لعمال للرعاية الصحية وجميع من يقفون على الخطوط الأمامية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وبدأ قرع الأجراس عند الساعة السابعة مساء، وتردد صداها في جميع أنحاء منطقة التسوق الفاخرة، والتي أصبحت مهجورة إلى حد كبير بسبب التدابير الاحترازية لاحتواء وباء كورونا.

وتقوم البلدان التي تكافح فيروس كورونا بإرسال رسائل "شكر وامتنان" لعمال الرعاية الصحية الذين يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.