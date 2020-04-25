ترامب يقول إن بلاده ستبيع أجهزة تنفّس اصطناعيّة لأربع دول نامية على الأقلّ لمواجهة كورونا

ذكرت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستبيع أجهزة تنفّس اصطناعيّة لأربع دول نامية على الأقلّ، لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه تحدّث هاتفيّاً مع نظرائه في إندونيسيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس، واعداً بتزويدهم هذه المعدّات الطبّية الحيويّة لمرضى كوفيد-19.

وإثر محادثاته مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو الذي تُعتبر بلاده الثانية من حيث التأثّر بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة، كتب ترامب على تويتر "سنرسل إليهم أجهزة التنفّس التي يحتاجون إليها بشدّة، وقد أنتجناها مؤخّراً بأعداد كبيرة، وسنساعدهم بطرق أخرى كثيرة".

وأكّد مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون أمريكا اللاتينيّة مايكل كوزاك أنّ واشنطن ستبيع أجهزة التنفس تلك. وصرّح للصحافيّين "تمكّنا من تلبية احتياجاتنا، ويمكننا بدء التصدير".