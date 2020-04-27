الشرطة الفرنسية تحبط محاولة بيع 140 ألف كمامة مُهربة من هولندا

ذكرت الشرطة الفرنسية أنها عثرت في المنطقة الباريسية على 140 ألف كمامة واقية مصدرها هولندا، كانت مخصصة للبيع بشكل غير قانوني، وهو رقم قياسي في فرنسا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

وألقي القبض على شخصين وقت متأخر من بعد ظهر السبت بينما كانا "يفرغان عدة صناديق من لتخزينها في أحد المنازل" في منطقة سان دوني على أطراف باريس، حسبما ذكر مصدر بالشرطة.

وعرف الأول عن نفسه بأنه "صاحب شركة في البناء" موضحًا أنه اشترى هذه الكمامات، وبينها حوالي خمسة آلاف كمامة عالية الحماية (إف إف بي-2) من هولندا بقيمة إجمالية تبلغ 80 ألف يورو.

وكان الهدف، بحسب المصدر، هو بيعها إلى "معارف"، وعمال بناء وجني "أرباح كبيرة".

وتعد هذه أكبر عملية ضبط لكمامات الواقية منذ حظر إعادة بيعها واستحواذ الدولة في فرنسا على المخزون كجزء من تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 ، من أجل توزيعها على العاملين في القطاع الصحي بالدرجة الأولى.

في آذار/مارس، تمت مصادرة 32 ألفا و500 كمامة واقية من الصين كانت موجودة في مستودع بالقرب من باريس، كما تم العثور على 28 ألفا و800 كمامة في متجر يقع في حي تجارة الجملة الصيني في باريس.