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سوريا

الدفاعات السورية تتصدّى لغارات جوية إسرائيلية (إعلام رسمي)

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة من فيديو نشرته وكالة سانا في 2018 لما قالت إنه "تصدٍّ لغارات إسرائيلية"
صورة من فيديو نشرته وكالة سانا في 2018 لما قالت إنه "تصدٍّ لغارات إسرائيلية"   -   حقوق النشر  SANA via AP
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أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" بأنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت فجر الإثنين لغارات جوّية إسرائيليّة استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدّد طبيعة تلك المواقع.

وقالت الوكالة "تصدّت وسائط الدفاع الجوّي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية".

وأضافت أنّ الدفاعات السوريّة "أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

كثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

في 20 نيسان/أبريل، تحدّثت سانا عن إطلاق صواريخ ضدّ أهداف في تدمر، في عمليّة نسبتها إلى إسرائيل.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.