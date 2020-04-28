توقيف مشتبه بقتله ثلاثة مشردين في برشلونة

أوقفت الشرطة الإسبانبة شابا برازيليا في الخامسة والثلاثين من العمر، الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بقتله ثلاثة مشردين في مدينة برشلونة شمال شرق البلاد، منذ بدء تدابير الحجر المنزلي بسبب وباء كوفيد-19، حسب ما أعلنته شرطة مقاطعة كاتالونيا. وأشارت الشرطة في بيان إلى أنها أوقفت "رجلا ضالعا في مقتل أشخاص يعيشون في شوارع برشلونة".

وأوقف المشتبه به ليلة الإثنين في سانت كوغات ديل فاليس، بضاحية برشلونة بعد الإبلاغ عن مقتل متشرد في وسط المدينة الكاتالونية. وقالت متحدثة باسم الشرطة "عند الحادية عشرة ليلا (21,00 ت غ) جرى إبلاغنا بوفاة شخص مع آثار عنف" في أحد شوارع وسط برشلونة.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن الضحية تلقى ضربات قوية على رأسه من أداة حادة، وهو أسلوب سجلته الشرطة في جريمتين أودتا بحياة مشردين إثنين يومي 16 و18 من الشهر الجاري في المنطقة عينها في برشلونة.

وقال الشرطي المكلف بالتحقيق في الملف جوان كارليس غرانجا، في مؤتمر صحفي إن "طريقة تصرف هذا الشخص لم تكن تترك للضحية أي مجال للدفاع عن نفسه، كان العنف مبالغ فيه ومجانيا".

وسمحت التعزيزات التي نشرتها الشرطة في الأسابيع الأخيرة والأوصاف المقدمة من الشهود وصور كاميرات المراقبة بتوقيف المشتبه به عند الساعة الأولى والنصف بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء (23,30 ت غ).

وأكد جوان كارليس غرانجا أن "عمليات القتل هذه على الطريق العام لمشردين انتهت". ولفت إلى أن المشتبه به سبق أن أوقف بتهمة السرقة في سرقسطة على بعد 250 كيلومترا، غرب برشلونة غير أن سجله القضائي لم يكن يلحظ أي أعمال عنف.

ولم يستبعد غرانجا أن يكون المشتبه به "يعاني مشكلات ذهنية" بسبب "عدم تماسك أقواله".