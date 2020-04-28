شاهد: أستراليا تعيد فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير

قررت السلطات الأسترالية إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير وشاطئين مجاورين آخرين للسباحين وراكبي الأمواج اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن خففت السلطات بعض القيود التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، لكن حمامات الشمس على الرمال لا تزال ممنوعة.
ويعتبر شاطئ "بوندي بيتش" في الضواحي الشرقية لسيدني، أكثر الوجهات شعبية للسياح في أستراليا.
يذكر أن السلطات أغلقت الشاطئ قبل نحو خمسة أسابيع بعد أن استخف آلاف الأشخاص بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة من أجل الحمامات الشمسية والسباحة هناك. وسيسمح بالسباحة وركوب الأمواج اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لكن لا يُسمح بالحمامات الشمسية والمشي والركض على الشاطئ.. وستظل الشواطئ مغلقة في عطلات نهاية الأسبوع.
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