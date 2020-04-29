شاهد: عشرات الضحايا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين شمال سوريا

قُتل 46 شخصاً وأصيب 50 آخرون بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون في انفجار صهريج وقود مفخّخ في سوق بمدينة عفرين السورية التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.
وتسبّب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحّم الجثث، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكّد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.
وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. واتهمت وزارة الدفاع التركية في تغريدة المقاتلين الأكراد "باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين".
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