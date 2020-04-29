جاستن أماش الجمهوري السابق ومعارض ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن النائب الأميركي جاستن أماش الذي غادر الحزب الجمهوري بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترامب وصوّت لصالح إقالته، الثلاثاء أنه يستعدّ لتقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. وقال النائب عن ولاية ميتشيغن (شمال) "لنقم بذلك"، أثناء إعلانه إطلاق لجنة استكشافية، في إشارة قوية على أنه سيترشح للرئاسة. وانتُخب أماش (40 عاما) نائبا في 2010 وبات مستقلا منذ أن غادر حزبه في الصيف. وينوي الحصول على ترشيح الحزب الليبرالي الذي يدافع عن الحريات الفردية القوية ويؤيد الحد الأدنى من التشريعات.

وكتب أماشي في تغريدة "نحن مستعدون لرئاسة ستُعيد الاحترام إلى دستورنا وستجمع الشعب من جديد". وستكون المعركة الكبيرة في هذه الانتخابات بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوري جو بايدن، نائب الرئيس السابق. وإذا ترشح أماش، يمكن أن يحظى بدعم بعض الجمهوريين المستائين من سياسة ترامب وكذلك الديموقراطيين غير الراضين عن خيار ترشيح بايدن.