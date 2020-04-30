شاهد: فرنسي يتغلب على قوانين الحجر بالقفز عبر أسطح المنازل

قد يقع الأشخاص تحت طائلة القانون إذا خرقوا الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بشوارع فرنسا ولكن رياضياً وجد ضالته في الانطلاق أثناء الحظر بعيداً عن أنظار الشرطة.

سيمون نوغويرا يمارس رياضة القفز الحر (باركور) من النوافذ وبين أسطح البنايات وهو ما يمكنه من التحرك العرضي دون إلقاء القبض عليه.

ويقول نوغويرا إن القفز بين المنازل خلال الحجر الصحي يوفر له نظرة عامة "جميلة" لهدوء غير معتاد بالعاصمة الفرنسية.

ويضيف: "تقييد الحجر يجعلني أريد الذهاب إلى مسافات أبعد. أنتظر عودتنا للخروج وسط الناس بفارغ الصبر".