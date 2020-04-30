شاهد: تمساح ضخم يفاجئ أفراد عائلة أمريكية بزيارة لمنزلهم

فوجئت عائلة أمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية بتمساح يدخل الفناء الخلفي لمنزلها الكائن في حي سي باينز في جزيرة هيلتون هيد.

العائلة التي أعربت عن نفورها من الزائر غير المرغوب فيه، اتصلت بالشرطة لإخراجه من الحديقة قبل أن يتسلل إلى غرفة الأطفال، وبالفعل حضر عناصر الشرطة وقاموا بإخراج الحيوان البرمائي الضخم الذي أبى أن يغادر المكان قبل أن يترك أثراً لزيارته، فكان أن حطم أثاث الحديقة وخرب المزروعات فيها.