شاهد: سكان إسبانيا يتنفسون الصعداء ويخرجون للتنزه والرياضة بعد 48 يوما من العزل

عاد الأسبان الى الشوارع مجددا السبت مسرورين بانتهاء 48 يوما من العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وخرجوا للمشي أو ركوب الدراجات الهوائية في يوم ربيعي مشمس بعدما سمحت لهم السلطات بممارسة الرياضة في الهواء الطلق والتنزه.

بالقرب من ريتيرو، أحد أشهر المتنزهات في العاصمة، والتي لا تزال مغلقة، خرج العديد من سكان مدريد للركض بالملابس الصيفية وفي بعض الأحيان عبر مجموعات. وكان شرطي بلدي يطلب منهم عبر مكبرات الصوت بالقرب من متحف برادو المغلق أيضا "رجاء الركض على الأرصفة".

وتوقف كثيرون لالتقاط صور السلفي أمام بوابة الكالا التي وضعت عليها شارة سوداء علامة الحداد فيما تسبب الوباء بأكثر من ثمانية آلاف وفاة في منطقة مدريد من أصل 25 ألفا في كل انحاء البلاد.

وبعدما سمحت للاطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بالخروج من المنازل في 26 نيسان/ابريل، خففت حكومة بيدرو سانشيز مجددا شروط العزل المفروضة منذ 14 آذار/مارس والتي كانت بين الأشد في العالم.