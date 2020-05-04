شاهد.. كاتدرائية كولونيا تستقبل المصلين للمرة الأولى منذ إعلان الحظر

كاتدرائية كولونيا الشهرية في ألمانيا تقيم مراسم الصلاة للمرة الأولى بحضور روادها، منذ إعلان الحظر الصحي العام في 14 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتمكن 122 شخصا فقط من حضور القداس لتوفير مسافة التباعد اللازمة، حيث جلس الحضور على مسافة مترين من بعضهم البعض، مرتدين الأقنعة الواقية.
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