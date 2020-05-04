وباء كورونا: آخر المستجدات والتطورات لحظة بلحظة

سُجّل رسميّاً ما يزيد على 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، وقد سُجّلت 3,500,517 إصابة على الأقلّ، بينها 246,893 وفاة. وسُجّلت في أوروبا، وهي القارّة الأكثر تأثّراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة. وفي الولايات المتحدة سُجّلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.