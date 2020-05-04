شاهد.. أقنعة واقية بالمجان لرواد الحدائق في نيويورك

للمساهمة في حماية الناس من فيروس كورونا، قدم موظفون في ولاية نيويورك أقنعة واقية لرواد منتزهي سنترال بارك في منهاتن وبروسبكيت بارك في بروكلين..
وسجلت الولاية الأمريكية أكثر من 312 ألفا و977، إصابة بفيروس كورونا وهو بما يمثل نحو 9% من إجمالي الحالات المسجلة حول العالم.
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