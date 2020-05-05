شاهد: ماكرون يزور مدرسة ويلتقي تلاميذ في باريس مع سعي فرنسا تخفيف إجراءات الإغلاق

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحدى مدارس ضاحية بواسي بالقرب من العاصمة باريس متسلحاً بقناعه الواقي من عدوى فيروس كورونا المستجد.
وسعى ماكرون بزيارته لطمأنة مخاوف أولياء الأمور من إعادة فتح المدارس الفرنسية بعد حوالي شهرين من الإغلاق بسبب انتشار عدوى الفيروس.
ومن المقرر أن تبدأ فرنسا إجراءات تخفيف الإغلاق بدءاً من يوم الإثنين الموافق 11 مايو – أيار الجاري.
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