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شاهد: ظهور أول دب بشمال شرق إسبانيا منذ 150 عاماً

شوهد دب يبلغ من العمر ما بين ثلاث وخمس سنوات في حديقة إنفيرناديرو الوطنية بإقليم غاليسيا في شمال شرق إسبانيا وهو أول ظهور لدب بالمنطقة منذ 150 عاماً.

ولوحظ الدب البُني اللون بواسطة طاقم لشركة إنتاج فني كانت تعمل على تصوير مشروع خاص بالمنطقة.

وتعتبر الدببة من الحيوانات النادرة والمحمية في إسبانيا منذ عام 1973.

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