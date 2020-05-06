شاهد: ألعاب نارية اقتصادية وغير اعتيادية احتفالاً برمضان في غزة

تغلب شاب فلسطيني في قطاع غزة على ارتفاع أسعار الألعاب النارية الاعتيادية باختراع ألعابه الخاصة للاحتفال بشهر رمضان.

ويقول ياسر عبد الحميد إنه يشتري الصوف السلكي الرخيص ويقوم بإشعال النيران به والدوران حاملاً إياه لإدخال البهجة والسرور بقلوب الأطفال السعداء بمشاهدته.

ويضيف: "نحاول خلق السعادة للأطفال من لا شيء... يمكنك شراء الصوف بشيكل واحد. أي شخص يمكنه التخلي عن شيكل واحد من أجل إسعاد الأطفال".