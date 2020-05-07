شاهد: احتجاجات من أجل الغذاء في الأرجنتين

قام مئات النشطاء الأرجنتينيين بقطع أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة بيونس آيرس لساعات، مطالبين بالغذاء لمطابخ الحساء التي تغذي مئات آلاف الأشخاص في الأحياء الفقيرة، خلال الحجر الصحي الإلزامي، والهادف إلى الحد من انتشار الفيروس المتسبب في مرض كوفيد-19. ويقول المحتجون إن كميات الغذاء الموزعة غير كافية. وكان 3 ملايين أرجنتيني طالبوا بالمساعدات الغذائية منذ ان فرض الحجر الصحي، ليصبح مجموع المستفيدين من المساعدات 11 مليونا. وما زاد الوضع سوءا ان الجائحة ضربت الأرجنتين خلال ركود مع ارتفاع نسبة التضخم، في بلد ثلث سكانه (44 مليونا) يعيشون في فقر. وأدى كوفيد-19 إلى وفاة 264 شخصا، فيما بلغت الإصابات المؤكدة في الارجنتين أكثر من 5 آلاف إصابة.
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