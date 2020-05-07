شاهد: مطعم هولندي يقدم وجبات للزبائن داخل بيت زجاجي احتراما لقواعد التباعد الاجتماعي

في أحد المطاعم المحاذية لقناة أمستردام النهرية، قام عدد من الموظفين باختبار تجربة على أمل الحد من انتشار الفيروس المستجد. وتتمثل التجربة التي تمّت محاكاتها مع زبائن شاركوا في التجربة ببراعة في تقديم وجبات الطعام مع احترام التباعد الاجتماعي.

ويجلس في كل بيت زجاجي صغير وشفاف زبون أو زبونان على الأكثر حيث يرتدي كل موظف قناعا واقيا وقفازات مع احترام التدابير الأمنية والمتمثلة في تقديم الوجبات مع احترام مسافة الأمان.

وقال أحد المشرفين على التجربة "يجبرنا كورونا الآن على إعادة التفكير في كيفية القيام بكرم الضيافة. وفي الواقع ، يجب إعادة النظر في جميع الأشياء الأخرى في مركزنا الفني ولكن تقديم الطعام هو أحد برامجنا. لقد اعتدنا بالفعل على هذه البيوت الزجاجية الصغيرة هنا لمشاريع فنية".