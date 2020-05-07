تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مكاتب رئيس الوزراء، تعبيرا عن غضبهم بسبب حكم من المحكمة العليا يقضي بإمكانية تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة الجديدة بالرغم من توجيه اتهامات بالفساد له.
وقال خايم، وهو أحد المحتجين، والذي فضل عدم الإفصاح عن كامل اسمه:"نحن هنا من أجل العدالة فقط، نحن هنا من أجل الأخلاق، إننا نريد فقط تذكير الجميع بأن إسرائيل مبنية على دولة أخلاقية جدا جدا، إن خسرناها، فقد خسرنا كل شيء."
القرار الذي اتخذ بالإجماع، وأعلن عنه قبل منتصف ليل الأربعاء، أفسح الطريق أمام نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، والذي أصبح حليفه للانضمام معا في صفقة تشارك سلطة مثيرة للجدل.
وقال منتقدون وجماعات مدافعة عن الحكم الرشيد إن الصفقة غير قانونية وطعنوا عليها أمام المحكمة العليا
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