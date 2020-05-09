مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أجّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتفالات بيوم النصر السنوي، وهو عرض عسكري تقليدي ضخم يُعرض في الساحة الحمراء.
بوتين الذي ارتدى معطفًا أسودا، بدا كئيبا وهو يحتفل بيوم النصر لوحده، دون عروض ضخمة أو وجود مسؤولين أو زعماء دول بجانبه،،، وضع باقة من الورود الحمراء على ضريح الجندي المجهول خارج أسوار الكرملين، بعد هطول الأمطار لفترة وجيزة في العاصمة الروسية.
بعد مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، أكّد بوتين في خطاب توجّه به للشعب الروسي قائلا "بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى الخالدة على نطاق واسع وبشكل رسمي كالعادة"، متعهدا بأن روسيا ستقيم عرضها العسكري التقليدي السنوي في الميدان الأحمر والمواكب التذكارية في وقت لاحق.
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