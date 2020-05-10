تستعد العاصمة البريطانية لندن إلى تخفيف إجراءات الحجر الصحي والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية ابتداء من يوم الاثنين. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الحذر في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في ثاني أكثر دول العالم تضررا.
ويُنتظر إدخال تخفيفات طفيفة على القيود القائمة منذ نهاية مارس-آذار، وقد كشف جونسون في توتير عن شعار جديدة للمرحلة، اذ استبدل دعوته مواطنيه لـ "التزام المنزل" بـ "التزام اليقظة" من خلال البقاء في منازلهم "قدر الإمكان" و"الحد من الاختلاط" من أجل "السيطرة على الفيروس".
وتعمل الحكومة على تخفيف الحجر القائم منذ الـ 23 مارس-آذار على مراحل، مع إنشاء نظام إنذار يوفر معلومات للسكان حول مستوى الخطر الذي يمثله الوباء.
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