الألعاب النارية تضيء سماء روسيا احتفالا بذكرى "يوم النصر"

أضاءت الألعاب النارية سماء موسكو يوم السبت، إحتفالا بيوم النصر، الموافق للذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
يوم النصر هو أهم عطلة في روسيا، إذ كان من المتوقع أن تكون احتفالات هذا العام ضخمة وكبيرة بشكل خاص، لكن تدابير العزل والحد من انتشار الفيروس، أجبرت السلطات على تأجيل هذه الاحتفالات، بما في ذلك العرض العسكري الضخم الذي يقام في الساحة الحمراء.
يذكر أن روسيا سجّلت أكثر من 200.000 حالة مؤكدة لكوفيد-19 و1827 حالة وفاة.
No Comment المزيد من
شاهد: بريطانيا تستعد لتخفيف قيود العزل الصحي وجونسون يدعو إلى الحذر
شاهد: متظاهرون في مدن أميركية ينددون بالقيود المفروضة بسبب كورونا
شاهد: عروض راقصة واحتفالات في شوارع بودابست بمناسبة يوم الوحدة الأوروبي
شاهد: البريطانيون يتحدون كورونا ويخرجون لإحياء ذكرى يوم النصر الأوروبي وهزيمة ألمانيا النازية
شاهد: أم كندية وابنتها ترتديان زي ديناصورات وتوزعان أقنعة مجانية
شاهد: بريطانيا تستعد لتخفيف قيود العزل الصحي وجونسون يدعو إلى الحذر
شاهد: متظاهرون في مدن أميركية ينددون بالقيود المفروضة بسبب كورونا
شاهد: عروض راقصة واحتفالات في شوارع بودابست بمناسبة يوم الوحدة الأوروبي
شاهد: البريطانيون يتحدون كورونا ويخرجون لإحياء ذكرى يوم النصر الأوروبي وهزيمة ألمانيا النازية
شاهد: أم كندية وابنتها ترتديان زي ديناصورات وتوزعان أقنعة مجانية
شاهد: بوتين يحيي يوم النصر على النازية وحيداً بالساحة الحمراء بسبب كورونا
شاهد: رحلة موسيقية افتراضية من دار أوبرا لا سكالا في ميلانو الإيطالية
شاهد: "القمر العملاق" يضيء سماء العالم المحجور صحيا
شاهد: الدب "تاكودا" يستغل غياب الزوّار عن حديقة الحيوانات ويستمتع بالاستحمام
شاهد: سكان الأحياء الفقيرة في ساو باولو يتدربون على الإسعافات الأولية
شاهد: تدابير احترازية على الشواطئ الإسبانية مع تخفيف قيود الإغلاق
شاهد: مظاهرات في إسرائيل بعد سماح المحكمة العليا لنتنياهو بتشكيل الحكومة
شاهد: احتجاجات من أجل الغذاء في الأرجنتين
شاهد.. مظاهرات للفنانين في اليونان طلبا للدعم الحكومي
شاهد: مطعم هولندي يقدم وجبات للزبائن داخل بيت زجاجي احتراما لقواعد التباعد الاجتماعي