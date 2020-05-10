الألعاب النارية تضيء سماء روسيا احتفالا بذكرى "يوم النصر"

أضاءت الألعاب النارية سماء موسكو يوم السبت، إحتفالا بيوم النصر، الموافق للذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

يوم النصر هو أهم عطلة في روسيا، إذ كان من المتوقع أن تكون احتفالات هذا العام ضخمة وكبيرة بشكل خاص، لكن تدابير العزل والحد من انتشار الفيروس، أجبرت السلطات على تأجيل هذه الاحتفالات، بما في ذلك العرض العسكري الضخم الذي يقام في الساحة الحمراء.

يذكر أن روسيا سجّلت أكثر من 200.000 حالة مؤكدة لكوفيد-19 و1827 حالة وفاة.