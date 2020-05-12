حراس الأمن من الذكور و سائقو سيارات الأجرة والطهاة، هم من بين العمال الأكثر إصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، بحسب بيانات صدرت حديثا.

وتضاف إلى تلك الفئات المهنية، العاملون من سائقى الحافلات والاعوان المكلفين بالبيع في المساحات التجارية وعمال حضائر البناء، هم أيضا ضمن الفئة التي تسجل فيها أعلى نسب الوفيات بسبب المرض، بحسب المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة، الذي أحصى 2494 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، من بين جمهور العمال في إنجلترا وويلز حتى 20 من الشهر الماضي.

حوالي ثلثي عدد الوفيات هم من الرجال مقارنة بالنساء، بحسب التحاليل التي بينت مواقع المتوفين بحسب المجالات المهنية، فأظهرت أن الرجال العاملين في مهن تتطلب كفاءات أقل، هم الذين سجل في صفوفهم أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد-19.

ومثل الحراس الأمنيون والمهن المرتبطة بهم أعلى نسبة للوفيات بسب كوفيد-19، إذ سجلت 45 حالة وفاة في المائة ألف بحسب التحاليل.

في الأثناء لم تسجل في صفوف موظفي الصحة من أطباء وممرضين نسب عالية للوفيات، مقارنة بالفئات العمرية نفسها والجنس في المجتمع ككل.

وربما يعود ذلك إلى تقليص بعض موظفي الصحة تعرضهم للآخرين خلال الحجر الصحي، بسبب محدودية المواعيد الخاصة بطب العيون والأسنان.

ولكن موظفي الرعاية الصحية من الإناث والذكور او العاملين منهم في دور الرعاية سجلت في صفوفهم نسب كبيرة للإصابات بسبب كوفيد-19.

وبلغت نسبة الوفيات من الرجال العاملين في الرعاية الاجتماعية 23 في المائة ألف من الذكور، فيما بلغت نسبة الوفيات لدى النساء من الفئة ذاتها 9 في المائة الف من الإناث.