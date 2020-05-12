شاهد: نوبة سعال حادة لوزير استرالي أثناء خطاب أمام البرلمان والنتيجة العزل وفحص كورونا

وضع وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرغ رهن العزل الصحي وخضوعه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بعدما إصابته نوبة من السعال الحادة في البرلمان الثلاثاء. وانتابت فريدنبرغ نوبة من السعال لفترة طويلة خلال حديثه عن اقتصاد البلاد أثناء جلسة برلمانية، ما أجبره على التوقف عدة مرات لأخذ رشفات من الماء.

وفي أعقاب ذلك أعلن وزير الخزانة لاحقا أنه أخضع نفسه للعزل في انتظار صدور نتائج اختبار الفيروس التاجي. وظهر النواب في البرلمان الأسترالي أثناء خطاب وزير الخزانة جالسين في أماكن متفرقة في إطار تدابير التباعد الاجتماعي.

ويسبب كوفيد-19 بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين في أعراض خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال وفقدان الذوق والشم، تزول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. لكن قد يكون خطيرا بالنسبة للبعض الآخر، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، حيث يمكن أن يسبب الفيروس أعراضا أكثر حدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة.

ويعد فيروس كوفيد-19 شديد العدوى، حيث يمكن أن ينتشر عن طريق المصابين الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض واضحة.