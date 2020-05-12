تحول أطول مبنى في العالم، برج خليفة في دبي إلى أطول صندوق للتبرعات بعد أن تم خلال عرض ضوئي مذهل كتابة أسماء المتبرعين وقيمة التبرعات على المبنى. وبلغت الإمارات هدفها جمع التبرعات ووصلت القيمة إلى 1.2 مليون وجبة أو طرد غذائي للعائلات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. هذه المبادرة أطلقت كجزء من حملة "10 مليون وجبة"، وأتاح أطول صندوق تبرعات في العالم إضاءة 1.2 مليون مصباح فردي للشركات والمنظمات والأفراد المشاركة في حملة التبرع هذه على واجهة المبنى الذي يبلغ طوله 828 مترًا.
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