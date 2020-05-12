شاهد: صالونات الحلاقة تفتح أبوابها بعد 7 أسابيع من الإغلاق في تركيا

للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، ومع بدء تخفيف قيود الإغلاق المفروض بسبب كورونا، تفتح مراكز التسويق ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل في تركيا أبوابها من جديد. وبالرغم من عملية الفتح هذه إلا أن على مراكز التسوق التحقق من درجات حرارة روادها عند الدخول، وتوخي إدخال الزبائن بمعدل زبون في كل 10 أمتار مربعة، والتأكد من أن الجميع يرتدون أقنعة واقية.