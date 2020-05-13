شاهد.. زفاف بالكمامات في إيطاليا

لم يمنع تفشي وباء كورونا من إجراء مراسم زواج متواضعة، لإيستر كونسيلو ورافايل كاربونيلي، لإتمام قصة حبهما، بل ولم تمنعهما الأقنعة الواقية من طبع قبلة أمام الحضور.

وقال العريس إن قبول الزواج بهذه الظروف أمر صعب، لم أر حفل زفاف في السابق بأقنعة واقية، ولكن في حال كنت تعيش قصة حب فإن كل الأمور تصبح تفاصيل.