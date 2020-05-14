شاهد: فتح موقع جبل القديس ميشيل في فرنسا بعد شهرين من الإغلاق

بعد بقائه في عزلة عن زائريه لمدة شهرين جراء انتشار فيروس كوفيد-19، أعيد فتح موقع مونت سانت ميشيل أو جبل القديس ميشيل الواقع في شمال غرب فرنسا وبدأت الحركة والحياة تعود إليه تدريجيا في ثاني يوم من رفع إجراءات الإحتواء. الموقع الذي يضم كنيسة ودير يعلوان جزيرة حجرية صغيرة في منطقة نورماندي، يبعد حوالي الكيلومتر عن ساحل فرنسا الشمالي. وإن فتحت أزقة الموقع وبعض المحلات غير أن الدير والكنيسة سيظلان تحت إجراءات الإغلاق إلى غاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. ويعد الموقع، ثالث أكثر الأماكن السياحية من حيث عدد السياح في فرنسا بعد برج إيفل وقصر فرساي.