عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

رياضة

فيروس كورونا "يدخل على خطّ" صفقة كيليان مبابي المحتملة إلى ريال مدريد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مبابي محتفلاً بتسجيل هدف في الدوري الفرنسي
مبابي محتفلاً بتسجيل هدف في الدوري الفرنسي   -   حقوق النشر  Michel Euler/The Associated Press
حجم النص Aa Aa

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد إن مهاجم وأحد نجوم نادي العاصمة باريس سان جيرمان، الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لا يزال هدفاً للعملاق الإسباني ريال مدريد في سوق الميركاتو الصيفي 2021.

غير أن الصحيفة أوضحت أن مبابي ليس مهتماً بالانتقال إلى الملكي في صيف 2021، محيلة ذلك إلى التأثير المادي لوباء كوفيد-19 الذي "أقنعه بمتابعة مشواره في الدوري الفرنسي".

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى حزيران/يونيو 2022.

وتضيف "ليكيب" أن رغبة مبابي بالبقاء ضمن أسوار النادي لن تغير شيئاً في مخطط مدريد الذي يسعى منذ العام الماضي إلى الحصول على خدمات اللاعب.

في السياق ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن احتمال انتقال مبابي من "بيه إس جيه" إلى ريال مدريد مرتبط بوجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الفريق.

ولم يصدر أي تعليق من اللاعب بهذا الخصوص.