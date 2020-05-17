وباء كورونا: أكثر من مليوني مصاب في الأمريكيتين.. آخر المستجات

تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأحد عتبة النصف مليون في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و28 الفا و463 وفاة بسبب وباء كوفيد-19 في المنطقة، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبين التعداد أن المنطقة سجلت حتى الساعة 06,00 ت غ ما مجموعه 501 ألف و563 إصابة، نصفهم تقريبا في البرازيل البلد الأكثر تضررًا.

واحصت السلطات البرازيلية ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة و816 وفاة السبت، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي للبلاد إلى 233 ألفا و142 إصابة و15 ألفا و633 وفاة منذ بدء ظهور الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي البيرو في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة (88 ألفا و541 إصابة و2523 وفاة)، تليها المكسيك حيث بلغ عدد الإصابات 47 ألفا و144.

لكن المكسيك تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 5045 حالة.

وفي تشيلي التي تم فرض "حجر صحي كبير" على عاصمتها السبت بعد الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات والوفيات، سجلت 41 ألفا و428 إصابة و421 وفاة.

وفي الإكوادور، بلغ عدد الإصابات 32 ألفا و723 والوفيات 2688.