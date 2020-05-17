عاد دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمنافسة أمس السبت، بعد توقف دام لفترة شهرين بسبب تفشي جانحة كوفيد-19. وسبق الدوري الألماني كل بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا بالعودة للمنافسات، غير أن مباريات السبت جرت على ملاعب خالية من الجماهير، التزاما بالقوانين المطبقة للحيلولة دون تجدد انتشار العدوى بصورة واسعة. وتتضمن القيود الجديدة اضافة إلى حرمان الجماهير من حضور المباريات، اجبار اللاعبين على ارتداء اقنعة واقية، في حجرات تغيير الملابس واثناء الاحماء، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي على مقاعد الاحتياط.