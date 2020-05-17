شاهد: مهرجان سينمائي في السيارات لا الصالات في مدينة بوردو الفرنسية

تنظم مدينة بوردو الفرنسية مهرجاناً لعرض الأفلام السينمائية في الهواء الطلق، وأطلقت عليه مهرجان "درايف-إن". الفكرة أميركية بعض الشيء، تشبه إلى حدّ ما شراء وجبة من مطعم ماكدونالدز الشهير. لا حاجة إلى النزول من السيارة! عبر الطرح، تحاول بلدية بوردو مساعدة قطاع السينما والمسرح المتضرر بسبب كوفيد-19، ولا تشترط إلا أن يكون الحاضرون في سياراتهم لا على الكراسي بداخل صالة. طبعاً الفكرة حضرت في زمن وباء كوفيد-19 الذي كلّف فرنسا أكثر من من 27.500 ضحية حتى تاريخ السابع عشر من أيار/مايو. وهكذا، بدءاً من الثامنة مساء، تتوافد السيارات إلى موقف واسع في المدينة، حيث وضعت شاشة عملاقة، ويستمتع الحاضرون بمشاهدة الأفلام..