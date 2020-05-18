شاهد: فوضى ومشاجرات تعم برلمان هونغ كونغ

عمت الفوضى الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الاثنين إثر انتخاب مشرع مؤيد لبكين رئيساً للجنة رئيسية في البرلمان. وبسبب المشاجرات والسلوك غير المنظم تم طرد ما لا يقل عن خمسة مشرعين في غضون دقائق، مع تسجيل إصابة واحدة على الأقل وتم تعليق الاجتماع لفترة وجيزة.
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