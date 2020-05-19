مفتشون لمراقبة تدريبات الأندية الإنجليزية لمراعاة إجراءات كورونا

سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة للأندية لمراقبة مدى جديتها في إحترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات، كما أشارت وسائل الاعلام البريطانية الثلاثاء.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة إعتبارا من الثلاثاء، ووسط إجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في إجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ الإثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد غارليك قوله في هذا الصدد "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الأندية".

وأضاف "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات. نبحث أيضا في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق إنذار".

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

وتابع "سنزيد من أعداد المفتشين بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب. هذا سيمنحنا الثقة بأن البروتوكولات يتم اعتمادها كما يجب".

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" الى الدوران بدءا من منتصف يونيو.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة الى الفوز في مباراتين من اصل 9 لكي يتوج بطلا للمرة الاولى منذ 30 عاما.