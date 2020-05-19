شاهد: فنان كاميروني يرسم أساطير كرة القدم بالرمال

رسم كوبي ويليام، الفنان الكاميروني الشاب، صورة للأسطورة الكاميرونية، صامويل إيتو، وزميله في برشلونة في ذلك الوقت، أندريس إنيستا، على الرمال. وقام الفنان أيضًا بنحت صور في الرمل لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرانسيس نجانو والموسيقي فالي إيبوبا.

ويعرف كوبي محلياً باسم رجل الطباشير، حيث بدأ الرسم بالطباشير عندما أصبح مدرسًا عام 2016.