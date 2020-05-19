شاهد: فنان كاميروني يرسم أساطير كرة القدم بالرمال

رسم كوبي ويليام، الفنان الكاميروني الشاب، صورة للأسطورة الكاميرونية، صامويل إيتو، وزميله في برشلونة في ذلك الوقت، أندريس إنيستا، على الرمال. وقام الفنان أيضًا بنحت صور في الرمل لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرانسيس نجانو والموسيقي فالي إيبوبا.
ويعرف كوبي محلياً باسم رجل الطباشير، حيث بدأ الرسم بالطباشير عندما أصبح مدرسًا عام 2016.
No Comment المزيد من
شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا
شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات
شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا
شاهد: فرنسيون يشاركون من سياراتهم في أول قداس جماعي بعد تخفيف الحظر
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا
شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات
شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا
شاهد: فرنسيون يشاركون من سياراتهم في أول قداس جماعي بعد تخفيف الحظر
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: قوارب الجندول تعود لمياه فينيسيا الإيطالية بانتظار عودة السياح
شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى
شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين
شاهد: فوضى ومشاجرات تعم برلمان هونغ كونغ
شاهد: رقصة جماعية لطاقم شركة "ويز إير" في مطار بودابست
شاهد: مهرجان سينمائي في السيارات لا الصالات في مدينة بوردو الفرنسية
شاهد: 11 مليون شخص يجرون اختبار كورونا في ووهان الصينة بؤرة الفيروس الأولى
بوندسليغا بطعم كورونا والإغلاق ومباريات بدون جمهور.. استئناف الدوري الألماني لكرة القدم
قلقٌ لدى أصحاب المطاعم بإيطاليا بسبب كورونا.. إما الإغلاق أو إجراءات صارمة تقلص مداخيلهم
شاهد: مدينة إيطالية تستبدل مهرجان أنوار سنوي تستضيفه بـ"شعلة أمل" وحيدة