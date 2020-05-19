شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى

بفارغ الصبر إنتظرت العديد من النساء في إيطاليا بعد شهرين من الإغلاق المفروض بسبب الوباء اليوم الذي يمكن لهن فيه قص شعرهن وصبغه مرة أخرى. فكان يوم الاثنين، اليوم الذي تتحققت فيه هذه الرغبة بعد إعادة فتح قاعات الحلاقة وصالونات التجميل في إيطاليا. قرار إعادة الفتح شمل كذلك الشواطئ والمطاعم والحانات والمحلات التجارية.
وكان على مصففي الشعر أن يعقموا صالونهم وشراء كميات كبيرة من أقنعة الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة.
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