شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا

أستأنف الراقصون بفرقة الباليه التابعة للأوبرا الوطنية في مدينة مولوز الفرنسية (شرق البلاد) الثلاثاء تدريباتهم، بعد أن باشرت السلطات برفع القيود المشددة التي تم فرضها خلال الأسابيع الماضية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وسمح لهم بالخروج من منازلهم.

والتزم الراقصون أثناء حضورهم صالة التدريب بالتدابير الصحية والقواعد الصارمة، من ارتداء الأقنعة الواقية إلى قياس درجات الحرارة قبل دخولهم إلى المكان، إضافة إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي والإبقاء على مسافة لا تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض.