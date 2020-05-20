شاهد: روبوت لتقديم البيرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في إسبانيا

ظهر الروبوت الآلي Beer Cart في إشبيلية، عندما استعادت المدينة الجنوبية حرّيتها وسُمح لقرابة نصف الحانات والمقاهي في البلاد بإعادة فتح أبوابها أمام الزبائن، بعد إغلاق تام فرضته إسبانيا لمدة شهرين.

الروبوت الميكانيكي بإمكانه تقديم نصف لتر من البيرة دون أن يحتك الزبون مع العاملين في الحانة أو المقهى، وبذلك يهدف بحسب أصحابه إلى زيادة استقطاب الزبائن بفضل يد عاملة ميكانيكية من جهة وتعزيز الاحتياطات للتصدي لانتشار الأوبئة والفيروسات من جهة أخرى.