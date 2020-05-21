شاهد: الهند تتلقّى ضربة من أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال

ضرب "أمبان" أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال، بعد ظهر الأربعاء اليابسة شرق الهند، وتسبب بهطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 190 كلم في الساعة على منطقة تم إجلاء ثلاثة ملايين شخص منها.
وضرب الإعصار عند قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (12,30ت غ) على بعد مئة كلم جنوب مدينة كالكوتا الهندية على أن يتجه لاحقا إلى بنغلادش.
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