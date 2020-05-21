شوهدت مئات الدلافين وهي تقفز قبالة شاطئ لاغونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدر عددها بألف دلفين.

وعادة ما تسبح الدلافين في مجموعات تقدر بإثني عشر دلفينا لحماية بعضها البعض، من المخاطر والأسماك المفترسة، أو حتى لرعاية المرضى منها، وتواجد هذا العدد من الدلافين يعتبر ظاهرة نادرة جدا، تحدث عند وجود وفرة في الغذاء.