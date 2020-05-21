شوهدت مئات الدلافين وهي تقفز قبالة شاطئ لاغونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدر عددها بألف دلفين.
وعادة ما تسبح الدلافين في مجموعات تقدر بإثني عشر دلفينا لحماية بعضها البعض، من المخاطر والأسماك المفترسة، أو حتى لرعاية المرضى منها، وتواجد هذا العدد من الدلافين يعتبر ظاهرة نادرة جدا، تحدث عند وجود وفرة في الغذاء.
No Comment المزيد من
شاهد.. حلاقون زبائنهم متظاهرون في ولاية ميشيغان
شاهد: عودة الحياة المشروطة إلى الحدائق العامة في نيويورك بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: الهند تتلقّى ضربة من أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال
شاهد: روبوت لتقديم البيرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في إسبانيا
شاهد: الكراسي الفارغة.. طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم
شاهد.. حلاقون زبائنهم متظاهرون في ولاية ميشيغان
شاهد: عودة الحياة المشروطة إلى الحدائق العامة في نيويورك بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: الهند تتلقّى ضربة من أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال
شاهد: روبوت لتقديم البيرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في إسبانيا
شاهد: الكراسي الفارغة.. طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم
شاهد: بعد أن شرَعت أبوابها مجددا .. متاحف روما بانتظار زائريها
شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا
شاهد: فنان كاميروني يرسم أساطير كرة القدم بالرمال
شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات
شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا
شاهد: فرنسيون يشاركون من سياراتهم في أول قداس جماعي بعد تخفيف الحظر
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: قوارب الجندول تعود لمياه فينيسيا الإيطالية بانتظار عودة السياح
شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى
شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين