نشرت السلطات في سنغافورة، روبوتا أصفرا شبيهاً بالكلب، للقيام بدورية في حديقة عمومية بسنغافورة، حفاظا على الأمن ومراقبة الأماكن العامة ومدى استجابة المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعى.
ويتم التحكم في الكلب الروبوت الآلي الأصفر والأسود، عن بُعد بتقنية عالية، إذ يمكنه التسلق بسهولة فوق جميع التضاريس ويتجول في الحديقة، مستخدما عدّة كاميرات لفحص المناطق المحيطة وتقدير عدد الأشخاص الذين يتجمعون في الحدائق العمومية.
ويطلق الروبوت "الكلب" ذو الأربع أرجل، رسالة صوتية لحثّ زوّار الحديقة على المحافظة على مسافات آمنة بينهم للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا "من أجل سلامتك الخاصة وسلامة من حول، يُرجى الوقوف على بعد متر واحد على الأقل. شكرا لك".
وقالت الحكومة في بيان "لن تتمكن هذه الكاميرات من تعقب أو التعرف على أفراد معينين، ولن يتم جمع بيانات شخصية".
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