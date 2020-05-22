اندلعت اشتباكات في المجلس التشريعي في هونغ كونغ الجمعة، حيث احتج مشرعون معارضون بشدة على تحرك الصين لتفعيل الجهود المتوقفة لسن تشريع للأمن القومي في الإقليم شبه المستقل، وتم سحب مشرعين قسرا من المجلس.
ويهدف مشروع القانون المقترح، الذي تم تقديمه في يوم افتتاح الدورة التشريعية الوطنية في الصين لمنع النشاط "الانفصالي والتخريبي"، وكذلك "التدخل الأجنبي والإرهاب". يأتي ذلك بعد شهور من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي التي تخللها العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
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